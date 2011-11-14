Зависть

Нам всем известно такое чувство как зависть, ведь мы все, хотя бы раз в жизни, кому-нибудь в чем-нибудь завидовали. И кто-нибудь обязательно завидовал и завидует нам, независимо от наших успехов в жизни. Хотя возможно мы даже об этом и не догадываемся. Людям свойственно завидовать друг другу, такими их сделала природа, и сделала она их такими неслучайно – ей нужны завистливые люди. Зачем? А затем, что зависть вынуждает человека испытывать дискомфорт, который в свою очередь побуждает людей что-то делать, что-то менять в своей или в чужой жизни. И именно это нужно природе – чтобы мы что-то делали. Для нее живой человек – это активный человек, который, или что-то строит, или что-то разрушает. Зависть вынуждает нас делать и то, и другое.

Вообще, чувство зависти считается плохим чувством, по мнению большинства людей, однако на самом деле это не так, совсем не так. Зависть – это нейтральное или положительное чувство, в зависимости от того, что делает испытывающий это чувство человек. Если завидующий человек стремится улучшить свою жизнь, сделав ее такой же, как жизнь того человека, которому он завидует, или еще лучше, то, что же в этом плохого? Такому человеку зависть дает энергию, она наделяет смыслом его жизнь, призывая его – догнать и перегнать других людей. Зависть вынуждает людей чего-то хотеть и стремиться к этому. А если человек из-за зависти пытается вредить другим людям, то есть тем, которым он завидует, то сам он, конечно же, из-за своего вредительства не растет. Но при этом его агрессия в адрес других людей, порожденная чувством зависти, вынуждает расти и развиваться их, ибо им приходится искать способы защиты от этой агрессии. А как вы хотели, нельзя так просто чего-то достичь и расслабиться, надеясь на то, что никто ничего не захочет у тебя отнять. Люди на протяжении всей своей истории делились на тех, кто строит, и тех, кто рушит. Таким образом, зависть становится причиной активности людей, как тех, кто завидует, так и тех, кому завидуют. А активность и движение – это и есть жизнь. Так что нет, я не считаю зависть плохим чувством. Но при этом я считаю, что своей завистью нужно уметь управлять. Негоже умному и здоровому человеку, кому-то вредить и что-то рушить из-за своей зависти, так как с моей точки зрения, его это не красит.

Так что как бы мы не относились к зависти, положительно или отрицательно, совершенно очевидно, что этим чувством нужно уметь управлять, иначе оно будет управлять нами, как и любое другое чувство. А чтобы управлять завистью, необходимо понимать его природу и цели. О целях я вкратце уже сказал, теперь давайте поговорим о них более подробно и изучим природу зависти. Зависть вызывает у человека желание хотеть что-то, чего у него нет, но что есть у других людей. Но это не означает, что нам действительно нужно то, что есть у другого человека. Все дело в том, что в глубине души мы просто не хотим, чтобы другой человек был счастливее нас, мы не хотим чувствовать себя ущербными. Мы хотим быть, как минимум, не хуже других, а желательно лучше, и это нормально – это здоровое желание здорового человека. Если мы завидуем, значит, мы должны произвести какие-то действия, которых от нас требует чувство зависти, нам нужно переместиться из одной точки существования нашего разума в другую точку, переместившись, таким образом, из зоны дискомфорта в зону комфорта. И мы двигаемся, мы стремимся, мы хотим, мы развиваемся – мы живем. Да, мы можем не своим развитием заниматься, а тем, чтобы вредить другим людям, которым мы завидуем, но тем самым мы вынуждаем развиваться их, защищаясь от наших нападок. Природе, знаете ли, не так важно, кто из нас добьется успеха в жизни, кто из нас выживет и продолжит свой род, а кто сгинет в истории, ей важно, чтобы мы жили и развивались, и она всячески нас к этому стимулирует.

Задумайтесь на мгновенье, какой была бы наша жизнь, если бы мы не завидовали друг другу и ничего бы не хотели из-за этого изменить, ни в своей, ни в чужой жизни? Разве мы стали бы в таком случае что-то делать? Пожалуй, что нет. Нам бы просто ничего не было нужно, мы бы стали настолько пассивными, что довольствовались бы самым малым, не имея страсти в глазах. А для добычи малого, не нужно прилагать больших усилий. Ну и вы наверняка знаете о том, что есть люди, которые именно так и живут, и их жизнь не выглядит такой уж привлекательной, как жизнь тех, кто места себе не находит, желая быть лучше других. Можно, конечно, и даже нужно, ценить то, что уже имеешь, но почему бы при этом не задумываться о большем? Вопрос только в том, чем будет это большее, чем-то реально стоящим, или очередным бесполезным барахлом? На мой взгляд, завидовать другим людям по мелочи, как-то глупо, вы не находите? Человеку нужно к чему-то стремиться в своей жизни, он должен быть движим, или своими идеалистическими целями, или своими инстинктами. Но поскольку большинство людей не идеалисты, а материалисты, то им остается только идти на поводу у своих инстинктов, а не у здравого смысла, ставя перед собой великие цели. Поэтому движимые инстинктами люди, должны – бояться, соблазняться, завидовать, в общем, животные инстинкты должны и будут служить для них стимулом, а не их разум. Но это лучше, чем быть растением, ничего не хотящим и ни к чему не стремящимся. Ибо это не жизнь – это медленная смерть. Не зря ведь, старые люди менее завистливы, чем молодые, ибо старым людям из-за их возраста многого не надо, в то время как молодые хотят всего и сразу. Ну так, в молодых людях и жизни больше, чем в старых, именно молодежь достаточно активна для того, чтобы творить новое и добиваться высоких целей, а старики просто доживают свой век. Представьте себе, что мы все будем жить так, как живут старики, разве эта жизнь будет интересной?

Нам почему-то внушили, что завидовать – это плохо. Хотя чему тут удивляться, ведь и секс, по мнению некоторых людей, является грехом, и многое другое, что делает человека полноценным и живым, считается плохим. Только вот, у нас же с вами есть собственная голова на плечах, с помощью которой мы можем, если приложим необходимые для этого усилия, проанализировать все полученные и получаемые нами знания и сделать свои собственные выводы в отношении тех или иных наших чувств. Ничего плохого в том, что дала нам природа, никогда не было, и нет. Единственное, что необходимо человеку – это научиться пользоваться тем, что он имеет. А для этого мы с вами учимся, и чем более мудрыми людьми будут наши учителя, тем меньше всего они будут пытаться от нас отсечь что-то, якобы ненужное. Если мы завидуем – значит, мы должны завидовать. И пусть нас не упрекают, указывая нам на греховность наших желаний, порожденных нашими чувствами, мы сами разберемся с тем, какие чувства и почему мы испытываем. Согласны?

Знаете, что самое интересное в зависти? Завидовать могут все, и те, у кого всего много, и те, у кого ничего нет. Просто это не всегда видно, особенно в тех случаях, когда люди умело скрывают свои чувства. И что еще интереснее, иной раз люди завидуют друг другу без всякой на то причины, когда, по сути, и завидовать-то нечему. Они завидуют – воздуху, пустому месту. Люди могут завидовать – признакам чужого счастья, не имея ни малейшего представления об истинном положении дел у других людей. Вот, например, увидит кто-нибудь у вас улыбку на лице и начнет вам завидовать, только потому, что вы покажитесь этому человеку более счастливым, чем он сам. Предмет зависти не имеет для нас никакого значения, когда мы завидуем кому-нибудь, мы хотим чего-то, чего у нас нет, но о чем мы имеем представление и что есть у других людей. И если мы считаем, что это что-то делает других людей более счастливыми, чем мы, то мы им завидуем. Понимаете, что это значит? Вы не можете хотеть, во-первых, чего-то, о чем вы не знаете, а во-вторых, того, что не пользуется спросом у других людей. Скажем, если все люди откажутся от золота, то и вам оно будет не нужно. Людям важны не вещи, людям важны эмоции, чувства, образы и статус, которые эти вещи имеют. Тоже и с людьми. Если вы замечали, то как только кому-то понравится какой-нибудь человек, и он даст об этом знать остальным, то и другим людям этот человек начинает нравиться, хотя раньше им было на него наплевать. Мы ценим то, что ценят другие люди, и завидуем мы тому, чему другие люди придают большое значение. Вот такие мы примитивные существа, в большинстве своем. Куда же нам без зависти деться, как же нам без зависти обойтись? И пусть существует, так называемая «черная зависть», которая, в том числе и на преступления людей толкает, тем не менее, без этого психологического механизма, людям было бы сложно обойтись.

Большинству людей нужен внешний стимул для того, чтобы быть активными, потому что большинство людей – это машины, а машинам необходима энергия, чтобы работать. И еще перед ними необходимо ставить задачу, ибо они не могут работать по собственному желанию, потому что им так хочется. Машины могут работать, только если им прикажут, если перед ними поставят задачу и проконтролируют ее выполнение. Машинам необходим внешний стимул и внешний контроль. Человек, это, конечно, одушевленная машина, но большинство людей забыли о своей духовности, они живут так же, как живут машины – их поведение механистично. И когда человек не может сам осознанно ставить перед собой задачи, когда он не может делать что-то только потому, что ему хочется это делать, он нуждается в стимулировании извне, его инстинкты берут вверх над его духовностью, над его разумностью, над свободой его выбора. Знаете ли вы о том, уважаемые читатели, что это такое, когда ты что-то делаешь только потому, что хочешь сделать, а не потому, что надо? Знаете ли вы о такой работе, которую хочется делать, которую приятно делать, не ради денег, не из-за денег, а именно потому, что просто хочется? Убей в человеке духовность, убей в нем любовь и тягу к свободе, убей в нем личность, и человек превратится в машину, он станет биологической машиной, работающей по определенным программам. Эти программы – это его инстинкты, которые другими людьми стимулируются из внешнего мира.

Человеком-машиной очень легко управлять, его можно разозлить, обидеть, напугать, развеселить, можно заставить его страдать, даже не прикасаясь к нему, а можно сделать его счастливым, если сказать ему то, что он хочет услышать. Такие люди – люди-машины, не знают, зачем они живут, они задаются вопросом о смысле жизни, потому что хотят получить откуда-то сверху команду, приказ, чтобы начать что-то делать, чтобы наделить свою жизнь смыслом. Но поскольку там – «наверху» никого нет, поскольку то, что люди называют Богом, они не в состоянии понять, то естественно, что никаких команд и никаких приказов они не получают. Зато другие люди, с радостью готовы наделить жизнь каждого из нас смыслом – сделав нас своими рабами. Они-то с радостью будут приказывать и указывать нам, что и как нужно делать. Они играют на наших инстинктах, на наших чувствах, на наших неосознанных желаниях. Они вынуждают нас завидовать чему-то определенному, просто выбирая за нас, чему именно мы будем завидовать и кому мы будем завидовать. Вы хотите новый шикарный автомобиль? А почему вы его хотите? Потому что он существует – вот почему. И потому что вы знаете, что если у вас будет новый шикарный автомобиль, которого нет у других людей, тогда они будут вам завидовать. И вам от этого станет хорошо, вы будете чувствовать себя победителем, вы будете чувствовать себя лучше других людей, лучше тех, у кого нет того, что есть у вас и кого это беспокоит. Если же другие люди не обратят на вас и на ваш автомобиль никакого внимания, если они вас полностью проигнорируют – тогда вам этот автомобиль будет не нужен. Вы покупаете красивую, статусную вещь не для себя, а для других людей. Вас беспокоят другие люди, а не вы сами. Впрочем, вы можете иметь на этот счет иное мнение, я ни в коем случае не собираюсь с вами спорить. Но имейте в виду, что те, кто манипулирует вами, играя на вашем чувстве зависти, прекрасно знают о том, кому и почему вы будете завидовать.

Зависть наполняет нашу жизнь смыслом, вернее, она наполняет смыслом жизнь тех людей, которые сами не могут им ее наполнить. Если вы сами не определите, в чем заключается смысл именно вашей жизни, тогда за вас это сделают другие люди, обратившись к вашим инстинктам. Сегодня реклама за вас решает, чему и кому вы будете завидовать, и следовательно, что вы будете хотеть и о чем вы будете мечтать. Она просто играет на вашей врожденной зависти и побуждает вас действовать, нужным ей образом. Вы завидуете, значит, вы чего-то хотите, а если вы чего-то хотите – вы действуете, вы что-то делаете, а если вы что-то делаете, тогда вы тратите свою энергию, которая трансформируется во что-то, или хорошее, или плохое. Ведь завистливые люди могут, либо заниматься созидательной деятельностью, стремясь к чему-то, либо вредительством, вредя тем, кому они завидуют. Но и в том и в другом случае люди активны, а это самое главное – это именно то, что нужно природе, ей, как уже было сказано выше, нужна наша активность. В конце концов, те люди, которым завидуют, тоже не должны расслабляться, они должны уметь защищаться от зависти, а точнее, от тех действий, которые эта зависть вынуждает завистливых людей совершать. Завистливые люди – это, безусловно, опасные люди, в меру опасные. Ведь у таких людей, по сути, есть два пути – или самим подняться на уровень тех, кому они завидуют, или попытаться опустить их на свой уровень. А что легче – к кому-то тянуться или кого-то опускать? Тот-то и оно. Поэтому многие завистливые люди – это вредители и агрессоры. Но их вредительство и агрессия – это отличный стимул для тех, кому необходимо становиться сильными, чтобы защитить себя от вредительства и агрессии. Природа, как видите, все уравновешивает, она никому не позволяет расслабиться, ни тем, кто завидует, ни тем, кому завидуют.

Так что зависть, друзья – это один из двигателей прогресса, это один из источников жизни. Зависть толкает нас к переменам, как к переменам в нашей личной жизни, так и к глобальным переменам. А когда зависти нет, тогда и меняться незачем, а следовательно, незачем и развиваться, а как только мы перестаем развиваться, мы тот час же начинаем деградировать. Мы с вами знаем, благодаря нашей истории, к чему может привести всеобщая уравниловка, которая делает людей менее завистливыми, а вместе с тем и менее активными. Когда человек ничего не хочет, потому что ему ничего не надо, когда все вокруг него одного цвета и вкуса, он перестает быть человеком. Вообще, любое негативное чувство, любой дискомфорт – толкают нас к переменам и развитию. А наша жизнь должна меняться, развиваться, совершенствоваться, в ней обязательно должны быть перемены, иначе бессмысленные годы нашей жизни, начинают накладываться друг на друга, и получается, что эти годы летят и жизнь проходит мимо, и никакого смысла в ней нет. Понятно, что чем умнее человек, тем более глубоким и осмысленным будет его чувство зависти. Не будет умный человек завидовать всякой мелочи, всяким дорогим игрушкам и бессмысленному социальному статусу, он будет завидовать той свободе и тому раю на земле, о которых большинство людей даже не догадываются. Новый мир, новые люди, новая жизнь – вот чему можно и нужно завидовать, если вы считаете себя умным человеком. А вся эта возня возле навозной кучи, которую мы сегодня называем жизнью, это, друзья, не жизнь. Стремясь к материальному благополучию – мы промениваем свою жизнь на, по большей части, бессмысленный хлам, которому радуемся, как дети, а потом просто выбрасываем его на помойку. Но вместе с хламом, мы выбрасываем на помойку свою жизнь! И некоторые из нас еще умудряются завидовать тем людям, которые преуспели в прожигании своей жизни, стремясь обзавестись ненужным им хламом.

Мы – творцы, мы можем превратить эту землю в рай, но мы сейчас тратим большую часть своей жизни на то, чтобы просто выжить. Это же уму непостижимо – мы пытаемся выжить, вместо того чтобы просто начать жить! Чему мы завидуем, ради чего живем, ради чего каждое утро мы встаем с постели и куда-то себя тащим? Ради того, чтобы просто поддерживать свою биологическую машину в жизнеспособном состоянии и чтобы быть не хуже других людей? Но мы же не животные, чтобы жить только ради жизни, и не дети, чтобы радоваться бесполезным игрушкам, за которые нам приходится целыми днями работать. Знаете друзья, я считаю, что мы, как существа разумные, просто должны научиться правильно, по уму, завидовать друг другу, чтобы наша зависть толкала нас к построению нового мира, в котором завистливые люди будут творить и развиваться, а не как сейчас, вредить и деградировать. Тогда ни у кого и язык не поднимется назвать чувство зависти – плохим чувством.

Чужой успех должен служить для нас примером возможностей человека, а не быть причиной нашей подавленности и низкой самооценки. Ведь чего переживать-то, если другие люди смогли чего-то достичь, то и вы сможете, вы ведь такие же люди, как и они. Так что умейте управлять своей завистью, не травите свою душу бессмысленными переживаниями и злобой. Мы должны научиться использовать зависть для собственного развития, а не позволять ей использовать нас.